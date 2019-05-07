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В Амурской области тушат семь лесных пожаров 

ТАСС + ещё 1 1 час назад
Фото: ТАСС
Семь лесных пожаров тушат в четырех районах Амурской области, два из них — на площади более 4 тыс. га — удалось локализовать. Об этом во вторник сообщает пресс-служба Амурского центра гражданской защиты и пожарной безопасности.
"В Приамурье в настоящий момент действующими остаются семь возгораний в Мазановском, Шимановском, Зейском и Серышевском [районах], два из которых локализовано на площади 4100 га", — говорится в сообщении.
По информации центра, утром на территории Амурской области действовало девять пожаров на территории лесного фонда, но два из них — на площади более 1 тыс. га — ликвидировали.
В борьбе с лесными пожарами в области задействовали сотрудников региональной авиабазы, лесной охраны, противопожарной службы и население — всего более 300 человек. Ведется патрулирование обстановки с воздуха на борту самолета Ан-2 и вертолета Ми-8.
По данным федеральной Авиалесоохраны, по состоянию на утро вторника, 7 мая, в России действует 85 лесных пожаров. Наибольшая площадь возгораний отмечается в Забайкалье, Курганской и Амурской областях.
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Пожары , Амурская Область , Шимановск
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