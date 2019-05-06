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Пять дачных домов горят в окрестностях Южно-Сахалинска 

ТАСС + ещё 1 57 минут назад
Фото: ТАСС
Возгорание пяти дач произошло в понедельник днем на территории садоводческого некоммерческого товарищества (СНТ) "Ландыш" в пригороде Южно-Сахалинска. Существует угроза распространения огня на близлежащие дома и постройки, сообщили журналистам в пресс-службе главного управления МЧС России по Сахалинской области.
"Днем 6 мая диспетчеру Южно-Сахалинского пожарно-спасательного гарнизона поступило сообщение о возгорании пяти дачных домиков в СНТ "Ландыш". Первый пожарный расчет прибыл через восемь минут. К моменту прибытия первого пожарного подразделения наблюдалось горение дачных домиков открытым пламенем", — говорится в распространенном релизе.
По информации МЧС, сейчас в тушении задействованы 21 человек и пять единиц техники пожарно-спасательного гарнизона. По предварительной информации погибших и пострадавших нет. Причины возгорания устанавливаются.
Всего за прошедшие сутки на территории Сахалинской области произошло 49 природных пожаров.
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Комментарии
Пожары , МЧС , Сахалинская Область , Южно-Сахалинск
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