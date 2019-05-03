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В Челябинской области женщина с ребенком погибли при пожаре в частном доме 

РИА Новости + ещё 6 1 час назад
Фото: РИА Новости
Женщина с маленьким ребенком погибли, глава семьи госпитализирован после пожара в пятницу ночью в частном жилом доме в Челябинской области, сообщил пресс-центр ГУМЧС России по региону.
По данным пресс-центра, ночью поступило сообщение о пожаре в частном жилом деревянном доме в городе Верхний Уфалей. Уже через семь минут первое отделение 42-й пожарно-спасательной части было на месте вызова.
"В ходе проведения мероприятий на месте пожара были обнаружены тела женщины (1990 года рождения) и ребенка (2016 года рождения) без признаков жизни. Также пострадал глава семейства. Мужчина 1989 года рождения был госпитализирован в городскую больницу Верхнего Уфалея", — говорится в сообщении.
Для выяснения причин произошедшего в район ЧП выехала испытательная пожарная лаборатория, уточняется в сообщении. Для работы с родственниками погибших на место прибыл психолог от управления социальной защиты Верхнеуфалейского городского округа, добавляется в сообщении.
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Пожары , Происшествия , МЧС , Челябинская Область
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