В Челябинской области женщина с ребенком погибли при пожаре в частном доме

Женщина с маленьким ребенком погибли, глава семьи госпитализирован после пожара в пятницу ночью в частном жилом доме в Челябинской области , сообщил пресс-центр ГУМЧС России по региону. По данным пресс-центра, ночью поступило сообщение о пожаре в частном жилом деревянном доме в городе Верхний Уфалей . Уже через семь минут первое отделение 42-й пожарно-спасательной части было на месте вызова. "В ходе проведения мероприятий на месте пожара были обнаружены тела женщины (1990 года рождения) и ребенка (2016 года рождения) без признаков жизни. Также пострадал глава семейства. Мужчина 1989 года рождения был госпитализирован в городскую больницу Верхнего Уфалея", — говорится в сообщении. Для выяснения причин произошедшего в район ЧП выехала испытательная пожарная лаборатория, уточняется в сообщении. Для работы с родственниками погибших на место прибыл психолог от управления социальной защиты Верхнеуфалейского городского округа, добавляется в сообщении.