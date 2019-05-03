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В регионах России за сутки потушили 148 лесных пожаров 

RT на русском 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Работники лесного хозяйства за сутки потушили в регионах России 148 природных пожаров на площади более 44 га. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе федеральной Авиалесоохраны.
«2 мая 2019 года в России ликвидировано 148 лесных пожаров на площади 44 328 га», — говорится в пресс-релизе ведомства.
При этом 68 природных пожаров на площади более 21 га к 00:00 мск 3 мая ещё не были ликвидированы.
Отмечается, что наибольшая площадь возгорания зафиксирована в Забайкальском крае (10 795 га), Амурской области (4978 га), а также в Республике Бурятии (2319 га).
В ликвидации пожаров участвуют более 4 тыс. человек и более 1 тыс. единиц техники.
В середине апреля издание «Янтарный край» передавало, что в Калининградской области за сутки потушили 60 пожаров.
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