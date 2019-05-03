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В МЧС назвали возможную причину пожара в торговом центре в Иркутске 

RT на русском + ещё 4 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Возгорание кровли в торгово-развлекательном центре в Иркутске могло произойти в результате поджога, сообщили в региональном главке МЧС.
«Основной версией возникновения пожара является занесения открытого источника зажигания» — приводит пресс-служба ведомства слова главного госинспектора Иркутской области по пожарному надзору Валентина Нелюбова.
Отмечается, что вблизи предполагаемого места возгорания отсутствуют электросети и нагревательные приборы.
Специалисты испытательной пожарной лаборатории МЧС изъяли на месте утеплитель со следами нефтепродуктов для проведения дальнейшей экспертизы.
По факту происшествия следствие проводит проверку.
Ранее сообщалось, что из-за пожара из торгового центра в Иркутске эвакуировали около 2 тыс. посетителей.
RT на русском: последние новости
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Пожары , МЧС , Иркутск
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