В Нур-Султане 20 человек пострадали при пожаре в общежитии

Пожар произошел в четверг в общежитии в столице Казахстана , после ликвидации возгорания 20 человек, в том числе 14 детей, обратились за медицинской помощью, сообщил журналистам официальный представитель комитета по ЧС (КЧС) МВД республики Нурсултан Нурахметов. По его данным, пожар площадью 20 квадратных метров произошел в комнате на втором этаже пятиэтажного здания. "Силами пожарных подразделений пожар ликвидирован … С помощью автолестницы спасены 32 человека, в том числе 28 детей. Самостоятельно эвакуировались из общежития 350 человек. За медицинской помощью обратились 20 человек, в том числе 14 детей", — сказал Нурахметов. Причина пожара, в тушении которого принимали участие 66 сотрудников противопожарной службы и 18 единиц техники, устанавливается. Для оказания экстренной медицинской и психологической помощи пострадавшим привлечены сотрудники центра медицины катастроф.