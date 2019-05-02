В Нур-Султане 20 человек пострадали при пожаре в общежитии 

Пожар произошел в четверг в общежитии в столице Казахстана, после ликвидации возгорания 20 человек, в том числе 14 детей, обратились за медицинской помощью, сообщил журналистам официальный представитель комитета по ЧС (КЧС) МВД республики Нурсултан Нурахметов.
По его данным, пожар площадью 20 квадратных метров произошел в комнате на втором этаже пятиэтажного здания.
"Силами пожарных подразделений пожар ликвидирован … С помощью автолестницы спасены 32 человека, в том числе 28 детей. Самостоятельно эвакуировались из общежития 350 человек. За медицинской помощью обратились 20 человек, в том числе 14 детей", — сказал Нурахметов.
Причина пожара, в тушении которого принимали участие 66 сотрудников противопожарной службы и 18 единиц техники, устанавливается.
Для оказания экстренной медицинской и психологической помощи пострадавшим привлечены сотрудники центра медицины катастроф.