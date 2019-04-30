Российские пожарные отмечают свой профессиональный праздник

Пожарной охране России , каждый год спасающей сотни тысяч человек, исполняется 370 лет. Она является одной из старейших служб страны и самой многочисленной в составе МЧС России

"Главная составляющая часть МЧС России, его главные силы и средства — это пожарная служба. Поэтому, чем мощнее пожарная служба, тем меньше проблем у наших граждан. В среднем ежедневно пожарные совершают до 3 тыс. выездов на пожары. Ежегодно МЧС России спасает 200-250 тыс. человек, это фактически областной центр. Каждый год российские пожарные сохраняют ценностей на десятки, сотни миллиардов рублей", — сообщил в интервью ТАСС первый замглавы МЧС, генерал-полковник внутренней службы Александр Чуприян.

По его словам, развитию пожарной охраны уделяется особое внимание. В этом году численность пожарных подразделений будет увеличена на 24 тыс. человек, 2 тыс. из них пополнят Государственный пожарный надзор.

"Я думаю, что и в следующем году у нас появится возможность доукомплектовать наши подразделения. Для этого надо будет понять, где необходимо усиление, что нужно подкорректировать и так далее", — сказал он. Для пожарных закупают новые образцы техники, МЧС готовит программу материально-технического обеспечения пожарно-спасательных подразделений.

За многие годы существования пожарный расчет из конки с бочкой воды превратился в мобильный многофункциональный отряд, способный ликвидировать не только пожар, но и последствия любой чрезвычайной ситуации. "Мировая практика показывает, что пожарные — это многостаночники. Так было еще и в дореволюционной России, когда пожарные задействовались при наводнениях, обрушениях и даже отвечали за освещение на улицах. В каждой столичной пожарной части тогда были часы, по которым горожане сверяли время. Конечно, было бы хорошо, чтобы и сейчас по нам сверяли время", — сказал он.

Современный пожарный

Пожарная охрана России насчитывает почти 470 тысяч человек. В нее входят не только сотрудники федеральной противопожарной службы МЧС России, но и работники противопожарной службы субъектов РФ, муниципальной, ведомственной, частной пожарной охраны и добровольцы. Чуприян отметил, что работа пожарного никогда не была высокооплачиваемой, но выбор профессии свидетельствует о том, что в пожарные идут не ради денег, а ради заботы о ближнем.

"Современные пожарные — это люди, которые идут на службу не ради зарплаты, здесь разбогатеть невозможно. Это современные люди, которые обладают многими профессиями. Это достаточно скромные люди, но они всегда протянут руку помощи и никогда не бросят другого человека в беде. Это люди, влюбленные в свою работу, преданные своей Отчизне, закаленные в борьбе с огнем. Вот это все и характеризует наших пожарных, это отличает их от кабинетных чиновников, хотя многие из них при сигнале тревоги на глазах преображаются. Опять же ради жизни на земле", — рассказал Чуприян.

Из истории пожарной охраны

Современный праздник пожарной охраны ведет отсчет от 30 апреля 1649 года. В этот день царь Алексей Михайлович выпустил "Наказ о градском благочинии" — аналог современного федерального закона, прописывавший штатную численность пожарных, технику и оборудование, которые должны стоять на вооружении, довольствие и другие социальные гарантии огнеборцам, а также оговаривавший ответственность за поджоги.

С 1918 года праздник стали отмечать 17 апреля. В этот день Владимир Ленин подписал декрет "Об организации мер борьбы с огнем".

В 1934 году в НКВД СССР было создано Главное управление пожарной охраны. Через два года появился Государственный пожарный надзор, а в 1966 году руководить пожарными стало МВД