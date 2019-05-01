За сутки в России потушено свыше 100 лесных пожаров

По данным Авиалесоохраны, в течение последних суток на территории России ликвидированы 105 лесных пожаров на общей площади около 20,1 тысячи гектара. При этом действующими остаются пожары на 26 тысячах гектаров.

Наиболее сильные пожары действуют в Амурской области на площади около 10,8 тысячи гектара, в Забайкальском крае (немногим более 8 тысяч гектаров) и в Приморье — на более чем 5,2 тысячи гектара. В Забайкальском крае и в двух районах Амурской области действует режим ЧС, передает ТАСС.

Лесные пожары на относительно небольших площадях зарегистрированы в Бурятии, Еврейской Автономной, Иркутской и Смоленской областях, в Хакасии и на территории Республики Тыва.

К борьбе с огнем привлечено почти 2,7 тысячи человек, задействовано 607 единиц техники. К авиационному мониторингу и тушению огня привлечено 35 воздушных судов.