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За сутки в России потушено свыше 100 лесных пожаров 

Вести.Ru + ещё 2 4 часа назад
Фото: Вести.Ru
По данным Авиалесоохраны, в течение последних суток на территории России ликвидированы 105 лесных пожаров на общей площади около 20,1 тысячи гектара. При этом действующими остаются пожары на 26 тысячах гектаров.
Наиболее сильные пожары действуют в Амурской области на площади около 10,8 тысячи гектара, в Забайкальском крае (немногим более 8 тысяч гектаров) и в Приморье — на более чем 5,2 тысячи гектара. В Забайкальском крае и в двух районах Амурской области действует режим ЧС, передает ТАСС.
Лесные пожары на относительно небольших площадях зарегистрированы в Бурятии, Еврейской Автономной, Иркутской и Смоленской областях, в Хакасии и на территории Республики Тыва.
К борьбе с огнем привлечено почти 2,7 тысячи человек, задействовано 607 единиц техники. К авиационному мониторингу и тушению огня привлечено 35 воздушных судов.
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Пожары , ИТАР-ТАСС , Амурская Область
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