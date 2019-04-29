Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Макрона призвали не торопиться с реставрацией Нотр-Дама 

Газета.Ru + ещё 4 1 час назад
Фото: Reuters
Более одной тысячи экспертов призвали французского лидера Эмманюэля Макрона не спешить с восстановлением собора Парижской Богоматери, пишет Le Figaro.
По данным газеты, эксперты просят не спешить, чтобы тщательно восстановить Нотр-Дам. Они считают, что за пять лет собор нельзя восстановить полноценно.
"Давайте не будем спешить и определим наилучший путь для ведения работ и только после этого установим сроки, в которые можно будет провести безукоризненную реставрацию собора", — попросили эксперты.
Ранее сообщалось, что в воздухе близ Нотр-Дама замечены опасные токсины.
В результате пожара 15 апреля в соборе Нотр-Дам-де-Пари обрушилось две трети крыши, полностью сгорел готический шпиль. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов Франции расследуют дело о неумышленном причинении ущерба. По предварительной версии, причиной воспламенения стала неосторожность во время восстановительных работ.
Газета.Ru: последние новости
Ликвидировано открытое горение на складе под Воронежем ИГ взяло ответственность за последние три взрыва на Шри-Ланке На заводе Роскосмоса рухнула кровля из-за пожара
Комментарии
Пожары , Происшествия , Le Figaro
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Просто вранье: Зеленского «разоблачили» в России785
Ультиматум по ДНР? Киев выдвинул России требование1013
Миллионы рублей: во сколько дочери Алсу обошлась победа286
Грубое психологическое насилие: дочь Алсу пожалели34
Зеленский научит россиян магии8
Видео
Песков ответил на «тайный» вопрос о Путине
Политика
Ультиматум по ДНР? Киев выдвинул России требование
Политика В мире
Подарки готовите? На Украине раскритиковали Зеленского за ответ Путину
В мире Украина
Смерч на озере в Москве попал на видео
Новости Москвы
В Кремле отреагировали на «ядерный призыв» Трампа
Политика Азия
Конкурент «Боингу»? Опубликовано видео полёта МС-21
Наука и техника
Песков объяснил присоединение КНР к «рестрикциям» США
Политика Азия
Диму Билана заподозрили в обмане
Шоу-бизнес
Меладзе обвинили в победе дочери Алсу на «Голосе»
Шоу-бизнес
Кличко показал, как правильно использовать яйца на Пасху
В мире Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение