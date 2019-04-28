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В Воронежской области локализовали пожар на складе «Магнита» 

РИА Новости 38 минут назад
Фото: ГУ МЧС России по Воронежской области
Пожар на складе в Воронежской области, принадлежащем крупнейшей в РФ розничной сети "Магнит", локализован на площади 42 тысячи квадратных метров, сообщили РИА Новости в МЧС России.
Ранее в МЧС РФ сообщали, что здание распределительного центра в селе Нечаевка Новоусманского района горит на площади 20 тысяч квадратных метров. Группировка спасателей увеличена до 124 человек и 50 единиц техники для тушения пожара.
"В 04.12 пожар локализован на площади 42 тысячи квадратных метров", — сказал собеседник агентства.
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Пожары , Происшествия , "Магнит" , МЧС , РИА Новости , Воронежская Область
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