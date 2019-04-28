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Пожар на складе под Воронежем не угрожает жилым домам 

РИА Новости 30 минут назад
Фото: МЧС России
Склад, который горит в Воронежской области, находится в поле и не угрожает жилым домам, сообщил РИА Новости представитель управления МЧС по региону.
Ранее сообщалось, что в селе Нечаевка Новоусманского района горит помещение склада "Магнита" размером 120 на 350 метров. Площадь пожара составляет порядка 20 тысяч квадратных метров. К тушению привлечены 95 человек и 39 единиц техники. Пожару присвоен четвертый номер сложности из пяти.
"Склад в чистом поле находится, поэтому угрозы жилым домам нет", — сказал собеседник агентства.
По его словам, погибших и пострадавших в происшествии нет.
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Пожары , Происшествия , "Магнит" , МЧС , РИА Новости , Воронежская Область
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