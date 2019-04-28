Пожар на складе под Воронежем не угрожает жилым домам

Фото: МЧС России

Склад, который горит в Воронежской области , находится в поле и не угрожает жилым домам, сообщил РИА Новости представитель управления МЧС по региону. Ранее сообщалось, что в селе Нечаевка Новоусманского района горит помещение склада "Магнита" размером 120 на 350 метров. Площадь пожара составляет порядка 20 тысяч квадратных метров. К тушению привлечены 95 человек и 39 единиц техники. Пожару присвоен четвертый номер сложности из пяти. "Склад в чистом поле находится, поэтому угрозы жилым домам нет", — сказал собеседник агентства. По его словам, погибших и пострадавших в происшествии нет.