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Названа возможная причина пожара на «Красмаше» 

Мир24 59 минут назад
Фото: ТАСС
К пожару на территории завода «Красмаше» могло нарушение правил эксплуатации электрооборудования, сообщил РИА «Новости» со ссылкой на руководителя агентства по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Красноярского края Александра Эйдемиллера.
По словам Эйдемиллера, есть еще и другие версии, они будут отрабатываться. Глава агентства добавил, что в настоящее время спасатели полностью ликвидировали открытое горение огня в частном цехе.
Начальник регионального главка МЧС Игорь Лисин отметил, что окончательная ликвидация пожара завершится до конца сегодня до конца рабочего дня.
Накануне вечером на территории завода загорелась кровля склада, где хранилось холодильное оборудование завода «Бирюса», который арендует часть площадей «Красмаша». На горевшем складе находилось порядка 50 тыс. холодильников. В настоящее время открытое горение ликвидировано. По данным краевого главка МЧС, площадь пожара составила 20 тысяч квадратных метров.
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Пожары , МЧС , РИА Новости , Красноярский Край
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