В восьми регионах России тушат свыше 20 лесных пожаров на площади 9,5 тыс. га

Лесопожарные формирования тушат в лесах регионов России возгорания на площади около 9,5 тыс. га, в основном — в Забайкалье, сообщила в пятницу пресс-служба федеральной Авиалесоохраны.

"По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки в России ликвидировано 120 лесных пожаров на площади 9 417 га. На 00:00 мск 26 апреля на территории Российской Федерации действовал 21 лесной пожар на площади 9 545 га, по которым проводились работы по активному тушению, в том числе семь пожаров на землях лесного фонда на площади 9 076 га в Забайкальском крае", — говорится в распространенном сообщении.

Пожары на небольших площадях зарегистрированы в Бурятии, Красноярском и Хабаровском краях, Иркутской, Псковской, Саратовской областях и в Еврейской автономной области.

С огнем в лесах борются более 2,1 тыс. человек, привлечена 541 единица техники, на авиамониторинге и тушении находятся 24 воздушных судна.