На Сахалине при пожаре погибли три сотрудника ГРЭС

Трое работников Сахалинской ГРЭС-2 погибли в четверг во время пожара в общежитии энергообъекта, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя регионального главка СК РФ по взаимодействию со СМИ Ольга Чебыкина.

"На месте пожара найдены три трупа. Еще один пострадавший находится в Томаринской ЦРБ. На ГРЭС-2 выехали следователи-криминалисты и по особо важным делам, а также руководитель межрайонного следственного отдела и следователь по особо важным делам регионального главка Начата проверка", — рассказала собеседница агентства.

По информации регионального главка МЧС, сообщение о возгорании в здании общежития строителей "Сахалинской ГРЭС-2" в селе Ильинском Томаринского района поступило в четверг в 03.27 (20.27 среды мск). К приезду пожарного расчета горел первый этаж двухэтажного двухподъездного здания по всей площади; 160 жильцов эвакуировались до прибытия пожарных. Люди размещены в жилом городке "СМК-68" в 3,5 километрах от места пожара.

"По предварительной информации, пострадало пять человек: четверо из них находятся в Томаринской районной больнице, один — на амбулаторном лечении. Причины возгорания устанавливаются", — сообщает пресс-служба ведомства.

Возгорание было локализовано в 04.30 (21.30 мск), а в 09.55 (01.55 мск) полностью ликвидировано. В тушении было задействовано 12 человек и 3 единицы техники.