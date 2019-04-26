В Москве пожарные спасли более 20 человек из горящего дома

Пожар в жилом доме на площади 20 квадратных метров произошел на юго-западе Москвы , сообщает ГУ МЧС по столице.

"Двадцать пятого апреля в 23.43 в оперативную дежурную смену центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по городу Москве поступило сообщение о пожаре по адресу: ЮЗАО, Новочерёмушкинская, 10к1. По прибытию было установлено, что в жилом доме происходит горение на третьем этаже", — говорится в сообщении на сайте главка.

Сообщается, что в 0.23 пожар был локализован, а в 0.37 ликвидирован на площади 20 квадратных метров. Пожар тушили 70 человек личного состава.

Пожарные спасли 23 человека, в том числе двоих детей. Они были переданы для осмотра нарядам скорой медицинской помощи. "Сведений о пострадавших не поступало", — добавляется в сообщении.