Стало известно о первой жертве пожаров в Забайкалье

Мужчина, пострадавший во время тушения степного пожара на чабанской стоянке в Борзинском районе Забайкальского края , скончался в ожоговом центе Читы

14 апреля пострадавшего доставили в краевой ожоговый центр бортом санавиации с ожогами 40% кожного покрова.

«Врачи сделали все возможное, однако спасти пациента не удалось», — сообщила в четверг в Facebook пресс-служба Минздрава Забайкалья.

Уточняется, что чабан (пастух) получил ожоги при локальном возгорании, когда режим ЧС в Забайкалье еще не был объявлен, и огонь не перешел на населенные пункты.

Также Минздрав отмечает, что все восемь пострадавших в период 19-20 апреля живы: двое из них находятся в реанимации после операции, состояние еще шестерых удовлетворительное, они лечатся в общих палатах.

Следственном управлении СКР по Забайкалью сообщили, что погибший получил серьезные ожоги при тушении чабанской стоянки в селе Хада-Булаг, которая первой пострадала от степного пожара, передает «Интерфакс».

Возбуждено уголовное дело о халатности, повлекшей тяжкий вред здоровью человека (ч. 2 ст. 293 УК РФ), сообщил старший помощник руководителя СУ СКР Егор Марков.

Так, 14 апреля при получении сигнала о степном пожаре в Борзинском районе должностные лица Забайкальского лесохозяйственного объединения (КГСАУ «Забайкаллесхоз») не организовали тушение огня должным образом, потому пожарные приступили к работе только через два часа.

Пожар перешел на две чабанские стоянки; там огнем было уничтожено около 1,6 тыс. кв. метров построек, 190 тонн сена, 360 голов скота. Ущерб составил более 1,5 млн рублей.

Кроме того, работник одной стоянки в ходе тушения получил ожоги.

Тем временем число погорельцев в Забайкалье превысило 400 человек. Сообщалось, что на местах были созданы специальные комиссии, организован обход пострадавших семей.

Специалисты совместно с психологами работают с каждым погорельцем, выясняют ущерб, решают вопросы по восстановлению утерянных в огне документов.

Заместитель председателя правительства Забайкальского края по социальным вопросам Аягма Ванчикова сообщала, что также составляются «списки граждан для определения потребности в материальной и финансовой помощи», однако «информация из некоторых районов еще поступает — сказывается отсутствие связи, электроснабжения в некоторых населенных пунктах».

Ранее власти Забайкалья назвали сроки выплаты компенсаций пострадавшим от пожаров.