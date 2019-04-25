Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Общий ущерб от пожаров в Забайкалье оценили в миллиард рублей 

РИА Новости + ещё 13 48 минут назад
Фото: РИА Новости
Общий ущерб от природных пожаров в Забайкалье оценивается в 1 млрд рублей, заявил временно исполняющий обязанности главы региона Александр Осипов на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным в Чите.
"В целом ущерб оценивается в один миллиард рублей… Ущерб по утерянному жилью — 323 миллиона рублей" — сказал Осипов в ходе совещания.
По его словам, ущерб сельскому хозяйству составил 600 миллионов рублей.
В Забайкалье действует режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров, которые начались 19 апреля и распространились из-за штормового ветра. Степные пожары охватили юг и юго-восток края, 17 населенных пунктов оказались в огне. По данным СК, в результате пожаров получили травмы 34 человека, из них госпитализировано восемь человек, четыре из которых находятся в тяжелом состоянии.
Последние новости
В США раскрыли секрет Путина Эксперт прокомментировал слова посла США, пригрозившего России авианосцами Посольство в Британии ответило на антироссийское поздравление Зеленского
Пожары , Катастрофы , Александр Осипов , Владимир Путин , Чита
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Порошенко может сорвать инаугурацию Зеленского
В штабе Зеленского отреагировали на указ Путина1227
Названа причина провала Порошенко1
Названа главная угроза человечеству3
Саакашвили назвал Путина паханом11
Видео
«Новый этап оккупации Донбасса»: Украина о действиях Путина
В мире Конфликты
Пока вы спали: у Путина появилась новая флотилия
Политика
Двери открыты: Зеленского позвали в НАТО
В мире Украина
Поезд Ким Чен Ына протерли на ходу
Азия В мире
Россия ответила на угрозы США авианосцами
Политика
Рабочие нарушали запрет на курение в Нотр-Даме
Пожары В мире
Новый корабль ВМС Украины оказался старым траулером
Армия Оружие
Спуск подводной лодки «Белгород» на воду попал на видео
Армия Оружие
Момент настал: ЦИК обработал все бюллетени
Украина В мире
Последствия пожара в Забайкалье попали на видео
Происшествия Пожары
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение