Общий ущерб от пожаров в Забайкалье оценили в миллиард рублей

Чите. Общий ущерб от природных пожаров в Забайкалье оценивается в 1 млрд рублей, заявил временно исполняющий обязанности главы региона Александр Осипов на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным

"В целом ущерб оценивается в один миллиард рублей… Ущерб по утерянному жилью — 323 миллиона рублей" — сказал Осипов в ходе совещания.

По его словам, ущерб сельскому хозяйству составил 600 миллионов рублей.

В Забайкалье действует режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров, которые начались 19 апреля и распространились из-за штормового ветра. Степные пожары охватили юг и юго-восток края, 17 населенных пунктов оказались в огне. По данным СК, в результате пожаров получили травмы 34 человека, из них госпитализировано восемь человек, четыре из которых находятся в тяжелом состоянии.