В Печатниках загорелся жилой дом

На кадрах с места происшествия видно, что возгорание произошло в одной из квартир на шестом этаже здания.

В Москве в районе Печатники во вторник, 23 апреля, загорелся жилой дом.

На кадрах с места происшествия видно, что возгорание произошло в одной из квартир на шестом этаже здания. Пожарные расчеты, оперативно прибывшие на место вызова, сразу же приступили к тушению пожара.

Возгорание произошло по адресу улица Шоссейная, д. 19 корпус 1. К моменту приезда пожарных из окон квартиры валили клубы черного дыма, но расчетам удалось потушить его. Информация о пострадавших уточняется.