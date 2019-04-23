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В Печатниках загорелся жилой дом 

ТК «Звезда» + ещё 1 2 часа назад
Фото: РИА Новости
На кадрах с места происшествия видно, что возгорание произошло в одной из квартир на шестом этаже здания.
В Москве в районе Печатники во вторник, 23 апреля, загорелся жилой дом.
На кадрах с места происшествия видно, что возгорание произошло в одной из квартир на шестом этаже здания. Пожарные расчеты, оперативно прибывшие на место вызова, сразу же приступили к тушению пожара.
Возгорание произошло по адресу улица Шоссейная, д. 19 корпус 1. К моменту приезда пожарных из окон квартиры валили клубы черного дыма, но расчетам удалось потушить его. Информация о пострадавших уточняется.
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