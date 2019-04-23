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Больница загорелась в Ростове-на-Дону 

Газета.Ru + ещё 7 3 часа назад
Фото: ТАСС
Пожар произошел в городской больнице N6 в Ростове-на-Дону утром 23 апреля, передает РИА "Новости" со ссылкой на представителя регионального главка МЧС.
По его словам, возгорание произошло в 3.54 (мск). Из-за пожара из здания больницы были эвакуированы 145 человек, жертв и пострадавших нет.
"Ранг пожара N1", — отметил представитель МЧС.
Отмечается, что на время проветривания пациентов разместили в соседнем корпусе больницы. К настоящему моменту пожар был полностью потушен, добавили в МЧС.
Ранее сообщалось, что детский санаторий был эвакуирован из-за лесного пожара под Благовещенском.
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Пожары , МЧС , РИА Новости
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