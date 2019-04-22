Пострадавшими от пожаров в Забайкалье признаны 645 человек

Почти 650 человек признаны пострадавшими от природных пожаров в Забайкалье, выплата им единовременной помощи начнется в понедельник. Об этом сообщил журналистам и. о. регионального Минсоцзащиты Евгений Казаченко.