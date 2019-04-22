Почти 650 человек признаны пострадавшими от природных пожаров в Забайкалье, выплата им единовременной помощи начнется в понедельник. Об этом сообщил журналистам и. о. регионального Минсоцзащиты Евгений Казаченко.
"На данный момент можно говорить о 645 пострадавших, но эта цифра постоянно меняется. Готовы списки для организации выплаты единовременной материальной помощи (по 10 тыс. рублей — прим. ТАСС) на 546 человек. Задача, поставленная руководителем региона, — выплаты начать сегодня", — сказал Казаченко.