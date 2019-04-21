Тысячи животных погибли из-за пожаров в Забайкалье

В результате пожаров в Забайкальском крае погибли 3,2 тыс. животных. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

По данным МЧС, огонь уничтожил 94 жилых дома и 68 животноводческих хозяйств. Кроме того, погибли более 3,2 тысячи сельскохозяйственных животных.

Спасатели отметили, что люди в пожарах не пострадали.

Ранее сообщалось, что в МЧС уточнили информацию о пострадавших поселениях в Забайкалье.

В пятницу, 19 апреля, в регионе ввели режим чрезвычайной ситуации из-за степных пожаров. Потерпевшими признаны более 340 человек.