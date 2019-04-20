Все пожары в населенных пунктах Забайкалья ликвидированы

Все пожары на территории населенных пунктов в Забайкальском крае ликвидированы, сообщили в пресс-службе МЧС России.

В ведомстве сообщили, что «все пожары в 14 населенных пунктах ликвидированы», передает ТАСС.

Уточняется, что в Читу прибыли два самолета Бе-200 и вертолет Ми-8, еще два Ми-8 находятся в пути.

Тем временем пресс-служба «МРСК Сибири» сообщает, что специалисты начали восстановление энергоснабжения в пострадавших от пожаров населенных пунктах Забайкалья.

В данный момент «энергетики проводят работы по замене 27 сгоревших опор воздушных линий электропередачи в Борзе и Усть-Ималке». Еще в 11 населенных пунктах «пунктах работа энергетиков пока затруднена в связи с сильной задымленностью».

«Всего в аварийно-восстановительных работах задействовано более 100 специалистов энергокомпании, 31 единица спецтехники», — говорится в сообщении.

Отмечается, что было принято решение «в три раза увеличить количество средств пожаротушения во всей автотехнике, задействованной в осмотрах линий и аварийно-восстановительных работах».

Также «особое внимание уделяется мониторингу ситуации и недопущению подхода огня к воздушным линиям электропередачи и подстанциям напряжением 35-110 кВ, от которых зависит электроснабжение целых районов Забайкальского края».

Напомним, из-за степных пожаров на юге и юго-востоке Забайкальского края пострадали 14 населенных пунктов, введен режим ЧС. Сообщалось, что пожары повредили больше 150 домов.