Число пострадавших от пожаров в Забайкалье увеличилось

Число пострадавших от пожаров в Забайкалье увеличилось до 23 человек, семеро госпитализированы. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу регионального минздрава.

«По оперативной информации, всего за время вспыхнувших природных пожаров 19–20 апреля получили травмы 23 человека, семеро госпитализированы, 13 получили медицинскую помощь амбулаторно», — сообщили в пресс-службе. Также отмечается, что среди пострадавших нет детей. Погибших при пожарах тоже нет.

Отмечается, что два борта санитарной авиации Центра медицины катастроф эвакуируют пострадавших из районов в Читу. Вылетел вертолет Ми-8 в борзинскую ЦРБ. Оттуда будут транспортированы четверо пострадавших, отмечается, что один из них находится в тяжелом состоянии.

Второй резервный вертолет Ми-8, по данным ведомства, также вылетел в ононскую больницу, оттуда заберут двух пострадавших. Бригада специалистов регионального Центра медицины катастроф на обратной дороге совершит посадку в Агинске. Из окружной больницы будет эвакуирован один пациент. Всех пострадавших доставят в ожоговый центр Читы.

В связи со степными пожарами в Забайкалье введен режим чрезвычайной ситуации (ЧС). По данным регионального управления МЧС, из 14 населенных пунктов ликвидировать огонь удалось в 11, в трех пламя локализовано. Ранее сообщалось о 17 пострадавших.

В МЧС также сообщали, что причиной увеличения территории степных пожаров стал сильный ветер и резкое повышение температуры воздуха.