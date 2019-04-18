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Шашлыки обошлись двум студентам в миллионы евро 

Lenta.ru + ещё 1 59 минут назад
Фото: @emergenzavvf
В итальянской провинции Комо на двух 22-летних студентов возложили вину за лесной пожар. Им придется возместить нанесенный ущерб, сообщает BBC News.
Пожар в районе горы Монте-Берлингера начался 30 декабря 2018 года. Он бушевал несколько дней и уничтожил около 1000 гектаров леса. Правоохранительные органы выяснили, что огонь распространился из лесного домика, где отдыхали два молодых человека. Предполагаемой причиной возгорания были угли, на которых они жарили мясо.
Обоих студентов признали виновными в пожаре. Каждого из них оштрафуют на 13,5 миллионов евро (990 миллионов рублей). Сумма была рассчитана на основе площади сгоревшего леса и предписанного законом штрафа за повреждение одного квадратного метра. Третьим виновником произошедшего сочли деда одного из студентов, которому принадлежал лесной домик.
Один из студентов заявил, что глубоко сожалеет о пожаре, но считает, что огонь распространялся сразу из нескольких мест. По его словам, он и его друг немедленно вызвали пожарных и пытались потушить пламя.
«Нас сделали козлами отпущения из-за пожара, который нельзя объяснить, — сказал молодой человек. — На самом деле, жертвы тут мы».
В 2017 году сообщалось, что в сицилийском городке Санта-Кроче-Камерина разоблачили группу добровольцев, принимавших участие в тушении ими самими устроенных лесных пожаров. то делалось ради выплат, которая полагается за помощь пожарным.
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Пожары , Происшествия , МВД , BBC News
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