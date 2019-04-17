Пушков ответил на заявление историка о погибших в Одессе

МОСКВА , 17 апр — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков ответил на заявление доктора исторических наук Александра Сытина о погибших при пожаре в одесском Доме профсоюзов.

Накануне Сытин во время дискуссии в студии призвал не сравнивать повреждение «важнейшей культурной ценности Европы» с «ликвидацией малоценного человеческого материала» в Одессе. После этого ведущий Анатолий Кузичев попросил гостя покинуть студию.

"Сытин, конечно, мнит самого себя ценным генетическим материалом. Это не так: от его рассуждений давно идёт дурной запах. Было бы правильным обойтись без этого «материала» в теледебатах. Носителям такой степени цинизма и духовной мерзости должны быть закрыть двери в телестудии", — написал сенатор в Twitter.

Трагедия в Доме профсоюзов

В феврале 2014 года после государственного переворота на Украине активисты «Антимайдана» в знак протеста разбили палаточный лагерь на Куликовом поле в Одессе.

Второго мая между ними и радикалами Евромайдана, а также футбольными фанатами начались потасовки. Палаточный городок был разрушен, а его обитатели попытались укрыться в Доме профсоюзов. Радикалы подожгли здание и стреляли по тем, кто пытался спастись из огня. В тот день погибло 48 человек, еще более 250 пострадали.