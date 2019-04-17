Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Пушков ответил на заявление историка о погибших в Одессе 

РИА Новости + ещё 16 6 часов назад
МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков ответил на заявление доктора исторических наук Александра Сытина о погибших при пожаре в одесском Доме профсоюзов.
Накануне Сытин во время дискуссии в студии призвал не сравнивать повреждение «важнейшей культурной ценности Европы» с «ликвидацией малоценного человеческого материала» в Одессе. После этого ведущий Анатолий Кузичев попросил гостя покинуть студию.
"Сытин, конечно, мнит самого себя ценным генетическим материалом. Это не так: от его рассуждений давно идёт дурной запах. Было бы правильным обойтись без этого «материала» в теледебатах. Носителям такой степени цинизма и духовной мерзости должны быть закрыть двери в телестудии", — написал сенатор в Twitter.
Трагедия в Доме профсоюзов
В феврале 2014 года после государственного переворота на Украине активисты «Антимайдана» в знак протеста разбили палаточный лагерь на Куликовом поле в Одессе.
Второго мая между ними и радикалами Евромайдана, а также футбольными фанатами начались потасовки. Палаточный городок был разрушен, а его обитатели попытались укрыться в Доме профсоюзов. Радикалы подожгли здание и стреляли по тем, кто пытался спастись из огня. В тот день погибло 48 человек, еще более 250 пострадали.
РИА Новости: последние новости
Папа Франциск призвал молиться за мир на Ближнем Востоке Эксперта выгнали из студии Первого канала при обсуждении пожара в Нотр-Даме В МВД Франции заявили о рисках обрушения Нотр-Дама
Комментарии
Пожары , Анатолий Кузичев , Алексей Пушков , РИА Новости , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Дело — швах. Команда Порошенко готовится к бегству103
Отказался танцевать лезгинку. Крымчанина зарезали в баре89
Названа новая причина инцидента с Панкратовым-Черным14
Быков введен в искусственную кому76
На Украине возбуждено дело о «сдаче Крыма»6
Видео
На Украине возбуждено дело о «сдаче Крыма»
В мире Украина
Панкратова-Черного высадили из самолета
Общество Статьи
Названа новая причина инцидента с Панкратовым-Черным
Шоу-бизнес
Лукашенко отказывается принять новую реальность
Политика СНГ
Оползень снес несколько домов в Саратове
Происшествия
Отказался танцевать лезгинку. Крымчанина зарезали в баре
Происшествия
Волноваться не стоит. Синоптики рассказали, каким будет лето
Погода Общество
Тушили неправильно: Лужков о пожаре в Париже
Происшествия
Быков введен в искусственную кому
Шоу-бизнес
Медведь в Оренбургской области вышел на прогулку
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение