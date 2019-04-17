Пушков ответил на слова эксперта о погибших в пожаре в Одессе

Российский сенатор Алексей Пушков в своем твиттере отреагировал на заявление эксперта Александра Сытина о погибших при пожаре в одесском Доме профсоюзов.

При обсуждении пожара в соборе Парижской Богоматери ведущий программы «Время покажет» Анатолий Кузичев выгнал из студии эксперта Александра Сытина, который заявил, что нельзя сравнивать повреждение «важнейшей культурной ценности» Нотр-Дам с «ликвидацией малоценного человеческого материала».

"Сытин, конечно, мнит самого себя ценным генетическим материалом. Это не так: от его рассуждений давно идет дурной запах", — написал Пушков.

По мнению сенатора, «носителям такой степени цинизма и духовной мерзости» двери в телестудии должны быть закрыты.