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Пушков осудил заявление историка о погибших при пожаре в Одессе 

Российская Газета + ещё 18 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков отреагировал на заявление историка Александра Сытина о погибших при пожаре в Доме профсоюзов в Одессе.
Ведущий программы «Время покажет!» Анатолий Кузичев выгнал из студии приглашенного эксперта Александра Сытина, который сравнил пожар в соборе Парижской богоматери с событиями в Одессе.
Историк назвал погибших пять лет назад «человеческим материалом» и призвал не сравнивать пожар в Доме профсоюзов с повреждением «важнейшей культурной ценности Европы».
"Сытин, конечно, мнит самого себя ценным генетическим материалом. Это не так: от его рассуждений давно идет дурной запах", — написал Пушков в Twitter.
Сенатор подчеркнул, что «носителям такой степени цинизма и духовной мерзости» двери в телестудии должны быть закрыты.
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Пожары , Анатолий Кузичев , Алексей Пушков , Совет Федерации
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