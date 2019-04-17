Пушков осудил заявление историка о погибших при пожаре в Одессе

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков отреагировал на заявление историка Александра Сытина о погибших при пожаре в Доме профсоюзов в Одессе.

Ведущий программы «Время покажет!» Анатолий Кузичев выгнал из студии приглашенного эксперта Александра Сытина, который сравнил пожар в соборе Парижской богоматери с событиями в Одессе.

Историк назвал погибших пять лет назад «человеческим материалом» и призвал не сравнивать пожар в Доме профсоюзов с повреждением «важнейшей культурной ценности Европы».

"Сытин, конечно, мнит самого себя ценным генетическим материалом. Это не так: от его рассуждений давно идет дурной запах", — написал Пушков в Twitter.

Сенатор подчеркнул, что «носителям такой степени цинизма и духовной мерзости» двери в телестудии должны быть закрыты.