В Уфе потушили пожар на заводе «Башнефти»

Пожарные ликвидировали пожар на производственной площадке ПАО "АНК Башнефть-УНПЗ" в Уфе на площади 140 квадратных метров, никто не пострадал, сообщили в МЧС Башкирии.

По данным ведомства, сообщение о пожаре на производственной площадке ПАО "АНК Башнефть-УНПЗ" в Орджоникидзевском районе Уфы поступило в 3.41 (1.41 мск). На месте работали 35 человек и 14 единиц техники.