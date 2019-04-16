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В Уфе потушили пожар на заводе «Башнефти» 

РИА Новости + ещё 3 15 минут назад
Фото: ТАСС
Пожарные ликвидировали пожар на производственной площадке ПАО "АНК Башнефть-УНПЗ" в Уфе на площади 140 квадратных метров, никто не пострадал, сообщили в МЧС Башкирии.
По данным ведомства, сообщение о пожаре на производственной площадке ПАО "АНК Башнефть-УНПЗ" в Орджоникидзевском районе Уфы поступило в 3.41 (1.41 мск). На месте работали 35 человек и 14 единиц техники.
"На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдалось горение гудрона в обваловании. Погибших и пострадавших нет. В 4.02 (2.02 мск) горение локализовано, в 4.10 (2.10 мск) — ликвидировано. Площадь пожара составила 140 квадратных метров ", — сообщает ГУМЧС по Башкирии.
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Пожары , Башнефть , МЧС , Уфа
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