В Уфе потушили пожар на заводе «Башнефти» 

Пожарные ликвидировали пожар на производственной площадке ПАО "АНК Башнефть-УНПЗ" в Уфе на площади 140 квадратных метров, никто не пострадал, сообщили в МЧС Башкирии.
По данным ведомства, сообщение о пожаре на производственной площадке ПАО "АНК Башнефть-УНПЗ" в Орджоникидзевском районе Уфы поступило в 3.41 (1.41 мск). На месте работали 35 человек и 14 единиц техники.
"На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдалось горение гудрона в обваловании. Погибших и пострадавших нет. В 4.02 (2.02 мск) горение локализовано, в 4.10 (2.10 мск) — ликвидировано. Площадь пожара составила 140 квадратных метров ", — сообщает ГУМЧС по Башкирии.