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Пожар в Нотр-Даме локализован 

RT на русском 28 минут назад
Французским пожарным удалось локализовать возгорание в соборе Парижской Богоматери.
Об этом сообщает Le Parisien.
«Огонь под контролем, но он ещё не потушен», — указывает издание.
Вечером 15 апреля в соборе Парижской Богоматери произошёл крупный пожар, который привёл к масштабным разрушениям здания, в частности, результате возгорания обрушились его крыша и шпиль.
Президент Франции Эммануэль Макрон в своём обращении к нации заявил, что пожарные проделали огромную работу, чтобы спасти собор, и благодаря этому удалось «избежать самого худшего».
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