Власти разных стран сочувствуют и предлагают помощь Франции в восстановлении Нотр-Дама

Лидеры стран с разных континентов, представители международных организаций и мировых религий опечалены и потрясены разрушением одного из символов Франции — собора Парижской Богоматери, пожар в котором возник в понедельник вечером. Слова поддержки, сочувствия и предложения помощи приходят гражданам и властям Франции и в соцсетях, и по официальным каналам.

Нотр-Дам-де-Пари охвачен огнем уже седьмой час. В результате пожара уже обрушились верхняя часть шпиля, часы собора и большая часть кровли. Возгорание может быть связано с ремонтными работами, прокуратура расследует дело о неумышленном причинении ущерба. На месте находится президент Франции Эмманюэль Макрон и генеральный директор ЮНЕСКО Одре Азуле.

Власти Италии сразу же откликнулись на слова Макрона о намерении восстановить разрушенное огнем здание собора. Министр культурного наследия и по культурной деятельности Италии Альберто Бонисоли, как передает агентство ANSA, заверил, что республика готова направить своих специалистов помогать в реконструкции Нотр-Дама. "Итальянское правительство готово предоставить в распоряжении Франции группу специалистов нашего министерства для оказания помощи в восстановлении собора. Речь идет о лучших экспертах, обладающих большим опытом восстановительных работ исторических объектов после пожаров", — приводит агентство слова итальянского министра. В частности, речь идет о пожаре, уничтожившем в 1996 году исторический театр "Ла Фениче" в Венеции . Для его восстановления понадобилось семь лет.

Слова поддержки выразили и власти Греции . Премьер-министр этой страны Алексис Ципрас заявил, что произошедший пожар — "это национальное бедствие не только для Франции, но и для европейского и мирового культурного наследия". "Эмманюэль Макрон, мы с вами", — добавил он в сообщении в своем Twitter. Президент Греции Прокопис Павлопулос также опечален в связи с пожаром, сообщила во вторник пресс-служба главы греческого государства. По его поручению генеральный секретарь президента Георгиос Генниматас связался с послом Франции в Афинах Кристофом Шантепи и попросил его передать президенту Макрону чувства глубокой грусти и искренней солидарности в связи с трагедией.

Министр иностранных дел Швеции Маргот Валльстрём поддержала граждан Франции и, в особенности, пожарных, все еще борющихся с огнем. "Больно видеть Нотр-Дам в огне. Нотр-Дам — это действительно всемирная достопримечательность. Наши мысли — с людьми Франции и, в частности, с героическими пожарными в Париже", — отметила глава МИД в Twitter.

В свою очередь генсек НАТО Йенс Столтенберг выразил надежду, что горящий собор Парижской Богоматери удастся спасти. "При виде собора Парижской Богоматери в огне разрывается сердце. Наши мысли сейчас с народом Франции и с теми, кто трудится, чтобы суметь спасти этот великий символ европейской культуры", — написал он в понедельник вечером на своей странице в Twitter.

Также и президент крупнейшего католического государства в мире — Бразилии — Жаир Болсонару соболезнует французам в связи с пожаром. "От лица всех бразильцев выражаю глубокую скорбь в связи с чудовищным пожаром, уничтожившим один из величайших символов западной христианской культуры и духовности, собор Парижской Богоматери. В этот тяжелый момент молимся за французский народ", — написал он в Twitter.

Ближний Восток сочувствует

Лидеры некоторых стран Ближнего Востока и Африки также не остались равнодушны к разрушению культурной и религиозной ценности. Так, король Марокко Мухаммед VI, по сообщению информационного агентства Maghreb Arabe Press (МАР), выразил французскому президенту от имени марокканского народа и от своего имени полную поддержку и солидарность. Он отметил, что "катастрофа коснулась не только одного из самых известных исторических монументов Парижа, но также места для молитв и сбора миллионов верующих со всего мира". В свою очередь премьер-министр Ливана Саад Харири назвал это печальное событие "ужасной катастрофой для всего человечества, для всех цивилизаций", отметив в своем Twitter, что "для всех нас эта катастрофа, которая не поддается описанию". Джебран Басиль — глава МИД Ливана, который с 1922 по 1943 годы был подмандатной территорией Франции и после обретения независимости сохранил тесные связи с бывшей метрополией, убежден, что собор Парижской Богоматери будет полностью восстановлен после пожара, ведь "невозможно представить Парижа без этого памятника, это неотъемлемая часть всемирного наследия, эта часть нашей ливанской культуры".

Как ранее президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси и имам крупнейшего в мире исламского университета Аль-Азхар шейх Ахмед ат-Тейиб, патриарх коптской православной церкви Тавадрос II назвал произошедшее в Париже большой потерей. "С глубокой скорбью я получил известие о пожаре в знаменитом соборе Нотр-Дам во французской столице, — приводит его слова издание Al-Masry Al-Youm. — Это большая потеря для всего человечества, потому что собор имеет очень важную историческую ценность и является одним из самых важных памятников мира". "Мы молим Бога ниспослать французскому руководству мудрость и помощь в преодолении последствий этого болезненного происшествия и сохранить все страны в мире и благополучии", — сказал папа Тавадрос II.

Пожар в Нотр-Даме

Пожар возник в понедельник вечером в соборе Парижской Богоматери. По предварительным данным, возгорание произошло примерно в 18:50 (19:50 мск) на верхних уровнях здания. Пожарным пока не удается локализовать очаг возгорания.

Как заявил постоянный представитель РФ при ЮНЕСКО Александр Кузнецов в эфире телеканала "Россия-24", организация на пленарном заседании во вторник будет обсуждать вопрос оказания помощи Франции в восстановлении собора Парижской Богоматери.

С учетом того, что верхняя часть шпиля, часы собора и большая часть кровли обрушились в первые часы пожара, президент Макрон все же считает, что худшего сценария удалось избежать: благодаря отваге пожарных фасад и две главные башни собора не были разрушены, сказал он. А мэр Парижа Анн Идальго заявила, что алтарь и алтарный крест собора Парижской Богоматери сохранены. Главный парижский пожарный генерал Жан-Клод Галле уточнил, что "спасение церковных и культурных ценностей продолжается". Также удалось избежать жертв при пожаре, хотя серьезные травмы получил один из многих сотен пожарных, работающих на месте происшествия.