Спасатели не уверены, что смогут остановить распространение огня в Нотр-Даме

Об этом сообщил их представитель.

«Мы не уверены, что сможем остановить распространение пожара на северной звоннице», — приводит его слова Le Parisien.

Он отметил, что если огонь не остановить, колокол может рухнуть.