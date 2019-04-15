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Спасатели не уверены, что смогут остановить распространение огня в Нотр-Даме
RT на русском
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ещё 2
1 час назад
Фото:
Москва24
Комментарии
Об этом сообщил их представитель.
«Мы не уверены, что сможем остановить распространение пожара на северной звоннице», — приводит его слова Le Parisien.
Он отметил, что если огонь не остановить, колокол может рухнуть.
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