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Часы и крыша собора Парижской Богоматери обрушились из-за пожара 

ТК «Звезда» 19 минут назад
Часы и крыша собора Парижской Богоматери обрушились из-за пожара. Ранее шпиль собора рухнул, охваченный огнем.
Власти Парижа сообщают в эфире центрального телевидения, что пожар охватил все несущие конструкции исторического здания.
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Пожары , Видео , Происшествия
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