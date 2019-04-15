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Часы и крыша собора Парижской Богоматери обрушились из-за пожара
ТК «Звезда»
19 минут назад
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Часы и крыша собора Парижской Богоматери обрушились из-за пожара. Ранее шпиль собора рухнул, охваченный огнем.
Власти Парижа сообщают в эфире центрального телевидения, что пожар охватил все несущие конструкции исторического здания.
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