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МОК пожертвует €500 тыс. на восстановление Нотр-Дама 

ТАСС + ещё 97 18 часов назад
Фото: РИА Недвижимость
ТАСС, 18 апреля. Международный олимпийский комитет (МОК) выделит €500 тыс. на восстановление собора Парижской Богоматери. Об этом сообщил глава МОК Томас Бах в письме к главе оргкомитета летней Олимпиады-2024 в Париже Тони Эстанге, слова из которого приводит AFP.
Пожар в соборе Парижской Богоматери начался вечером 15 апреля, его удалось полностью потушить лишь утром следующего дня. Огонь уничтожил верхнюю часть шпиля, часы и большую часть кровли. Власти Франции выразили надежду, что собор Парижской Богоматери будет восстановлен к началу Олимпийских игр в Париже.
"Все олимпийское движение, в частности МОК, было чрезвычайно тронуто той связью, которую Франция установила между собором Нотр-Дам и Олимпийскими играми в Париже. Наша цель — завершить реставрацию собора к началу Олимпиады в Париже, это дополнительная мотивация для всех нас", — говорится в письме.
Французские власти и бизнесмены пообещали выделить сотни миллионов евро на восстановление одной из главных достопримечательностей Парижа. Предложения о помощи поступили из России, Великобритании и других стран. Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.
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Пожары , Томас Бах , ИТАР-ТАСС
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