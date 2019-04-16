Макрон: Нотр-Дам восстановят за пять лет

«Мы восстановим собор, и он станет еще красивее», — сказал в обращении к нации президент Франции Эмманюэль Макрон. «Я хочу, чтобы восстановление было завершено в ближайшие пять лет, и здесь мы снова мобилизуем свои силы», — добавил хозяин Елисейского дворца, которого цитирует lci.fr.

По оценке экспертов, своим популистским выступлением Макрон попытался успокоить французов, шокированных тем, что «сердце Парижа сгорело». Ранее в СМИ говорилось о том, что на восстановление собора могут уйти десятилетия и на это понадобятся миллиарды евро.

Напомним, что огонь в соборе Парижской Богоматери вспыхнул около 18:50 понедельника, но причина возгорания на данный момент по-прежнему остается неизвестной. Следователи как приоритетную изучают версию о возгорании, вызванном сварочными работами на деревянном каркасе. Пожарные спасли колокольни и внешние стены пожара Нотр-Дам от обрушения, а сама структура легендарной французской и мировой достопримечательности 800-летней давности не обрушилась и уцелела. Сгорели и обрушился 93-метровый шпиль собора, состоящий из дерева и свинца и возведенный в 19-м веке, а также две трети кровли.