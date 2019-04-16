Здание практически уничтожено: кадры пылающего Нотр-Дама с воздуха

Огонь уже уничтожил часть крыши, часы и шпиль здания. Теперь он распространился на левую башню собора.

Корреспондент израильского общественного телеканала «Кан» Амихай Штайн публикует кадры полыхающего собора Парижской Богоматери, снятые с дрона.

На них видно, что кровля здания практически полностью уничтожена огнем. Кроме того, рухнули часы и шпиль здания.

Власти опасаются, что собор, располагающийся в самом центре Парижа, не удастся спасти.

Стоит отметить, что в Нотр-Дам де Пари хранилось множество христианских реликвий, которые могут быть навсегда утеряны.

К тушению пожара в привлекли 400 человек.