Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Здание практически уничтожено: кадры пылающего Нотр-Дама с воздуха 

ТК «Звезда» + ещё 51 26 минут назад
Огонь уже уничтожил часть крыши, часы и шпиль здания. Теперь он распространился на левую башню собора.
Корреспондент израильского общественного телеканала «Кан» Амихай Штайн публикует кадры полыхающего собора Парижской Богоматери, снятые с дрона.
На них видно, что кровля здания практически полностью уничтожена огнем. Кроме того, рухнули часы и шпиль здания.
Власти опасаются, что собор, располагающийся в самом центре Парижа, не удастся спасти.
Стоит отметить, что в Нотр-Дам де Пари хранилось множество христианских реликвий, которые могут быть навсегда утеряны.
К тушению пожара в привлекли 400 человек.
ТК «Звезда»: последние новости
Полиция просит освободить дорогу пожарным для тушения Нотр-Дам-де-Пари Прокуратура начала расследование причин пожара в Нотр-Дам-де-Пари Все близко к катастрофе: крыша Нотр-Дама охвачена огнем
Пожары , Видео , Катастрофы
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Нужны десятилетия»: Нотр-Даму вынесли вердикт140
Израиль в Сирии впервые применил убийцу «Панцирей»23
«Париж сожгли»: Собчак назвала причину пожара77
Не несет угрозы: Что ждет российский Рунет
Больше дождей: Почему в РФ изменилась погода
Видео
Пока вы не уснули: Россия порвала с НАТО
В мире
Нотр-Дам-де-Пари в огне: появились детали пожара
Пожары В мире
«Конечно, переспала бы»: Бузова унизила бывшего мужа
Шоу-бизнес
Никуда не пойдет: Зеленскому нашли замену
В мире Конфликты
«Крысолов с дудочкой»: Запад поднял Порошенко на смех
Украина В мире
Неожиданно: Верка Сердючка едет на «Евровидение»
Шоу-бизнес Другое
Недолго музыка играла: Зеленский попал под статью
Украина В мире
«Путинскую Россию» впутали в борьбу за Финляндию
Конфликты В мире
Вынесен вердикт: Зеленский не признал Крым
Украина В мире
«Теперь видно, какая вы украинка»: Maruv затравили
Шоу-бизнес Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение