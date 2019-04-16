Огонь уже уничтожил часть крыши, часы и шпиль здания. Теперь он распространился на левую башню собора.
Корреспондент израильского общественного телеканала «Кан» Амихай Штайн публикует кадры полыхающего собора Парижской Богоматери, снятые с дрона.
На них видно, что кровля здания практически полностью уничтожена огнем. Кроме того, рухнули часы и шпиль здания.
Власти опасаются, что собор, располагающийся в самом центре Парижа, не удастся спасти.
Стоит отметить, что в Нотр-Дам де Пари хранилось множество христианских реликвий, которые могут быть навсегда утеряны.
К тушению пожара в привлекли 400 человек.