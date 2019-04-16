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Пожар в соборе Парижской Богоматери потушили 

RT на русском + ещё 159 14 минут назад
Официальный представитель парижской пожарной службы Габриэль Плюс заявил, что возгорание в соборе Парижской Богоматери было ликвидировано.
Об этом сообщает Le Figaro.
Отмечается, что в настоящий момент идёт проливка конструкций.
«Возгорание потушено. Мы продолжим следить за оставшимися очагами и охлаждать горячие конструкции, в том числе несущие, чтобы горение не возобновилось», — сказал Плюс.
Ранее французским пожарным удалось локализовать возгорание в соборе Парижской Богоматери.
Вечером 15 апреля в соборе Парижской Богоматери произошёл крупный пожар, который привёл к масштабным разрушениям здания, в частности, результате возгорания обрушились его крыша и шпиль.
RT на русском: последние новости
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Пожары , Видео , Происшествия
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