Пожар в соборе Парижской Богоматери потушили

Официальный представитель парижской пожарной службы Габриэль Плюс заявил, что возгорание в соборе Парижской Богоматери было ликвидировано.

Об этом сообщает Le Figaro.

Отмечается, что в настоящий момент идёт проливка конструкций.

«Возгорание потушено. Мы продолжим следить за оставшимися очагами и охлаждать горячие конструкции, в том числе несущие, чтобы горение не возобновилось», — сказал Плюс.

Ранее французским пожарным удалось локализовать возгорание в соборе Парижской Богоматери.

Вечером 15 апреля в соборе Парижской Богоматери произошёл крупный пожар, который привёл к масштабным разрушениям здания, в частности, результате возгорания обрушились его крыша и шпиль.