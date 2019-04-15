На ЖБИ оцепили территорию дома, чтобы выяснить, как 17-летняя девушка выпала из окна 25-го этажа

В жилом комплексе на улице Рассветной следователи огородили территорию дома, чтобы провести следственный эксперимент. Жители высотки прислали фотографии, где видно, что территория оцеплена и стоит машина следственного комитета

Как объяснили в ТСЖ дома, сейчас там работают следователи. Год назад днём 17-летняя девушка выпала с балкона 25-го этажа и разбилась насмерть. ЧП произошло в доме по адресу Рассветная, 6/2. Сейчас следователи проводят следственный эксперимент, чтобы восстановить картину и узнать, как именно случилась та трагедия.

Местные жители говорят, что видели, как сотрудники сбрасывали с балкона манекен.

В СУ СКР по Свердловской области подтвердили, что у дома на Рассветной проводится следственный эксперимент, но подробности уточнять не стали.