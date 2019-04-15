Первые лесные пожары отмечены в Иркутской области

Первые лесные пожары зарегистрированы 14 апреля в Иркутской области на общей площади 92 га. Об этом сообщается в понедельник на сайте регионального правительства.

"За минувшие сутки в Иркутской области на землях лесного фонда ликвидировано шесть пожаров. Их общая площадь составила 82 га, покрытых лесом, и 10 не лесных га. Три очага потушено в Иркутском районе, по одному — в Боханском, Ангарском и Зиминском районах. В тушении было задействовано более 80 человек и 25 единиц техники", — говорится в сообщении.

В настоящее время в Приангарье зарегистрировано три локализованных возгорания общей площадью 23 га в Боханском, Слюдянском и Иркутском районах и один действующий очаг на 30 га в Усольском районе, на землях Шелеховского военного лесничества.

В Иркутской области сосредоточено более 10% лесов России. По данным региональных властей, в 2018 году в регионе был зарегистрирован 631 лесной пожар на площади 74 тыс. га, ущерб лесному фонду составил 997 млн рублей. В 2017 году был 1 тыс. 61 пожар на площади 235 тыс. га с ущербом 5,8 млрд рублей.