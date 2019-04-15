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Первые лесные пожары отмечены в Иркутской области 

ТАСС + ещё 1 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Первые лесные пожары зарегистрированы 14 апреля в Иркутской области на общей площади 92 га. Об этом сообщается в понедельник на сайте регионального правительства.
"За минувшие сутки в Иркутской области на землях лесного фонда ликвидировано шесть пожаров. Их общая площадь составила 82 га, покрытых лесом, и 10 не лесных га. Три очага потушено в Иркутском районе, по одному — в Боханском, Ангарском и Зиминском районах. В тушении было задействовано более 80 человек и 25 единиц техники", — говорится в сообщении.
В настоящее время в Приангарье зарегистрировано три локализованных возгорания общей площадью 23 га в Боханском, Слюдянском и Иркутском районах и один действующий очаг на 30 га в Усольском районе, на землях Шелеховского военного лесничества.
В Иркутской области сосредоточено более 10% лесов России. По данным региональных властей, в 2018 году в регионе был зарегистрирован 631 лесной пожар на площади 74 тыс. га, ущерб лесному фонду составил 997 млн рублей. В 2017 году был 1 тыс. 61 пожар на площади 235 тыс. га с ущербом 5,8 млрд рублей.
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Пожары , Иркутская Область
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