Деревообрабатывающий комбинат загорелся в Тверской области

Крупный пожар произошел 14 апреля на деревообрабатывающем комбинате в Нелидово Тверской области . Площадь возгорания составила около одной тысячи квадратных метров, сообщила пресс-служба областного управления МЧС

Сообщение о пожаре поступило в 21:55 по московскому времени. По данным спасателей, огонь охватил здание цеха готовой продукции — деревянных заготовок и фанеры. Предприятие является одним из крупнейших в своей отрасли в Центральном регионе России. Его цеха расположены в промышленной зоне на достаточном удалении от жилых домов.

В 23:54 спасатели сообщили о локализации пожара. Сведений о пострадавших не поступало.