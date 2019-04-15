Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Деревообрабатывающий комбинат загорелся в Тверской области 

360tv.ru + ещё 6 55 минут назад
Фото: РИА Новости
Крупный пожар произошел 14 апреля на деревообрабатывающем комбинате в Нелидово в Тверской области. Площадь возгорания составила около одной тысячи квадратных метров, сообщила пресс-служба областного управления МЧС.
Сообщение о пожаре поступило в 21:55 по московскому времени. По данным спасателей, огонь охватил здание цеха готовой продукции — деревянных заготовок и фанеры. Предприятие является одним из крупнейших в своей отрасли в Центральном регионе России. Его цеха расположены в промышленной зоне на достаточном удалении от жилых домов.
В 23:54 спасатели сообщили о локализации пожара. Сведений о пострадавших не поступало.
360tv.ru: последние новости
МЧС рассказало, как потушить пожар стиральным порошком Плита перекрытия обвалилась в жилом доме в Смоленске Россиян предложили уголовно наказывать за неосторожное обращение с огнем
Пожары , МЧС , Тверская Область
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названа дата встречи Путина и Ким Чен Ына70
В сети выявили новую схему мошенничества1
Американцам дали только 10 минут на спасение на МКС11
Суверенный интернет: Что ждет Россию13
Пугачева тайно помогала с похоронами Началовой
Видео
«Не больше»: Порошенко вспомнил о мечте Путина
Украина В мире
Угроза срыва: Крым выдвинул обвинение Киеву
Политика Конфликты
«Ти ж мене підманула»: Порошенко неожиданно запел
В мире Украина
На митинге в поддержку Порошенко произошла давка
В мире Украина
Не дай боже. Порошенко рассказал о действиях при поражении
В мире Украина
Япония нашла новый повод для претензий к РФ по Курилам
Политика
Запугивают немцев. В Крыму ответили на ноту протеста Киева
Политика
Порошенко прибыл на стадион
В мире Украина
Порошенко поставил ультиматум Зеленскому
В мире Украина
Все силы: Су-22М3 и МиГ-23 брошены в бой в Ливии
Армия Оружие
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение