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СМИ: обнаруженная в аэропорту Кувейта посылка внутри была похожа на бомбу 

Р-Спорт + ещё 3 3 часа назад
Фото: Вести.Ru
ДУБАЙ, 14 апр — РИА Новости. Обнаруженная в грузовом терминале аэропорта Кувейта подозрительная посылка содержала подобие взрывного устройства, сообщает в воскресенье кувейтская газета «Аль-Джарида» со ссылкой на собственные источники.
В четверг службы безопасности аэропорта Кувейта обнаружили в грузовом терминале подозрительную почтовую посылку в форме книги. Здание терминала было эвакуировано, на место были вызваны эксперты по разминированию.
По данным издания, внутри оболочки в виде книги был обнаружен детонатор, источник питания, провода и подозрительные вещества. Почтовая посылка была адресована в одно из военных учреждений в США.
Министерство внутренних дел Кувейта заявило, что изучает содержимое посылки и проводит расследование.
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Пожары , РИА Новости , Дубай , Кувейт
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