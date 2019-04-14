СМИ: обнаруженная в аэропорту Кувейта посылка внутри была похожа на бомбу

ДУБАЙ , 14 апр — РИА Новости. Обнаруженная в грузовом терминале аэропорта Кувейта подозрительная посылка содержала подобие взрывного устройства, сообщает в воскресенье кувейтская газета «Аль-Джарида» со ссылкой на собственные источники.

В четверг службы безопасности аэропорта Кувейта обнаружили в грузовом терминале подозрительную почтовую посылку в форме книги. Здание терминала было эвакуировано, на место были вызваны эксперты по разминированию.

По данным издания, внутри оболочки в виде книги был обнаружен детонатор, источник питания, провода и подозрительные вещества. Почтовая посылка была адресована в одно из военных учреждений в США.

Министерство внутренних дел Кувейта заявило, что изучает содержимое посылки и проводит расследование.