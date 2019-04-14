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МЧС посоветовало тушить пожар на кухне стиральным порошком 

Р-Спорт + ещё 6 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Загоревшийся на кухне жир лучше всего тушить стиральным порошком или землей из горшков с цветами, но не водой; при сильном задымлении в подъезде надо открывать дверь и оставаться в квартире, а если дым застал в лифте, нужно его быстро покинуть и заблокировать вход, чтобы больше никто не смог им воспользоваться, советуют спасатели.
При обнаружении признаков возгорания первым делом надо позвонить пожарным по стационарному телефону "01" или по мобильным "101" и "112".
В МЧС РФ рассказали, что пожар на кухне часто возникает из-за воспламенившегося жира. Спасатели предупреждают, что его нельзя тушить водой, потому что горящее масло может разлиться на большей площади, и пожар станет сложнее потушить. Для борьбы с огнем нужно использовать сыпучие средства, например, стиральный порошок или землю из цветочных горшков.
Если запах дыма обнаружен в подъезде, надо по возможности найти очаг пожара и справиться с ним подручными средствами. Однако не следует выходить из квартиры, если дым в подъезде очень сильный. Щели входной двери и вентиляцию лучше заткнуть мокрыми тряпками, чтобы не отравиться продуктами горения. После этого можно прямо с балкона привлечь внимание прохожих криками о помощи, советуют спасатели.
При возгорании входной двери снаружи необходимо изнутри поливать ее водой до прибытия пожарных. Если пожар происходит внутри квартиры, надо попытаться потушить его подручными средствами, отключив при этом газ и электричество в щитке. Почувствовав, что сами не можете справиться с пожаром, немедленно покиньте здание, а если огонь отрезал путь на улицу, выйдете на балкон и громко просите о помощи.
Очень опасны пожары на балконах, отмечает МЧС. Огонь в таких случаях быстро распространяется на квартиры верхних этажей. Поэтому надо приложить все силы, чтобы потушить его как можно быстрее.
Если запах дыма застанет в лифте, необходимо нажать кнопку "Вызов" и сообщить о запахе диспетчеру. Лучше не останавливать движущийся лифт, а дождаться его остановки. Покинув кабину, следует заблокировать двери, чтобы никто не смог воспользоваться лифтом. При невозможности самому выйти из лифта в ожидании помощи надо закрыть нос и рот носовым платком или рукавами одежды.
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Пожары , МЧС
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