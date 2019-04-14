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Неравнодушные соседи вытащили из огня семерых детей в Новосибирской области 

ТК «Звезда» + ещё 1 3 часа назад
Фото: globallookpress.com
Благодаря оперативным действиям жителей Искитимского района Новосибирской области, в результате ЧП никто не пострадал.
Жители Искитимского района Новосибирской области спасли из огня семерых детей, оказавшихся заложниками пламени в частном двухэтажном доме. Об этом информирует ГУ МЧС РФ по региону.
Инцидент произошел в населенном пункте Евсино на улице Свердлова. Соседи находившихся в беде детей не растерялись, когда увидели, что те не могут самостоятельно покинуть горящее помещение.
«В доме жила многодетная семья, у которой восемь детей. Старший — 16-летний — в момент пожара был в магазине, взрослых тоже не было дома», — говорится в сообщении ведомства.
Спасатели отмечают, что самому младшему из детей, находившихся в горящем доме, было шесть лет. Несовершеннолетние были не в состоянии выбраться на улицу через входную дверь, поскольку коридор был полностью охвачен пламенем.
«На помощь тогда пришли соседи, которые разбили окно снаружи и вытащили через него всех детей», — сообщают в МЧС.
Благодаря оперативной реакции жителей населенного пункта, всех детей удалось спасти. Никто из них не получил серьезных травм. Однако, дом и автомобиль, стоявший рядом, сгорели полностью.
В администрации Искитимского района уже пообещали помочь погорельцам с жильем. В настоящий момент выясняются причины ЧП.
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