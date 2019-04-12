Обвиняемому в поджоге церкви в Карелии подростку окажут медпомощь

Подросток, который обвиняется в поджоге Успенской церкви в Карелии в августе 2018 года, помещен в спецучреждение для оказания медицинской помощи, сообщил в пятницу РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в регионе Геннадий Сараев.

Церковь Успения Божией Матери располагалась на территории бывшей деревни, положившей начало городу Кондопоге, на небольшом мысе, вдающемся в Чупа-губу Онежского озера. Храм построили в 1774 году, на закате северного деревянного зодчества, в память о крестьянах, погибших во время Кижского восстания 1769-1771 годов. Это была одна из самых высоких деревянных церквей на Русском Севере, памятник народного зодчества конца ХVIII века, исторически завершающий эволюцию шатровых храмов прионежской школы. Церковь сгорела 10 августа, предварительной причиной пожара назван поджог. Следствие возбудило два уголовных дела, был задержан подозреваемый — 15-летний подросток из Петрозаводска.

"Была проведена судебно-медицинская экспертиза. По ее итогам было решено, что подросток нуждается в медицинской помощи и был помещен в специальное учреждение. Какого характера помощь, я говорить не могу", — сказал Сараев.

Он добавил, что подросток проходил экспертизу в институте имени Сербского в Москве с конца 2018 года.