Человек погиб при пожаре на западе Москвы

Вечером в четверг, 11 апреля, в квартире на втором этаже жилого дома № 22 на улице Большой Очаковской произошел пожар. В результате погиб один человек.

— Пожарно-спасательными подразделениями в ходе проведения разведки и тушения пожара из горевшей квартиры были спасены два человека, с вышерасположенных этажей спасены пять человек. К сожалению, один человек погиб, — говорится на сайте Главного управления МЧС России по Москве.

Площадь возгорания составила пять квадратных метров.

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