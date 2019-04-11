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Человек погиб при пожаре на западе Москвы 

Вечерняя Москва 10 часов назад
Фото: ТАСС
Вечером в четверг, 11 апреля, в квартире на втором этаже жилого дома № 22 на улице Большой Очаковской произошел пожар. В результате погиб один человек.
— Пожарно-спасательными подразделениями в ходе проведения разведки и тушения пожара из горевшей квартиры были спасены два человека, с вышерасположенных этажей спасены пять человек. К сожалению, один человек погиб, — говорится на сайте Главного управления МЧС России по Москве.
Площадь возгорания составила пять квадратных метров.
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Пожары , Происшествия , МЧС , Москва
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