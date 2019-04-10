Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Калининграде загорелись складские помещения 

РИА Новости + ещё 1 17 часов назад
КАЛИНИНГРАД, 10 апр — РИА Новости. Пожарные ликвидируют возгорание в трехэтажном складском помещении на площади около 1 тысячи квадратных метров в Калининграде, сообщила РИА Новости замруководителя пресс-службы главного управления МЧС России по области Лина Кратюк.
"Горит неэксплуатируемое трехэтажное складское здание. Оно расположено вдалеке от жилых домов, многоэтажки — на противоположной стороне улицы. Огонь охватил примерно тысячу квадратных метров", — сказала собеседница агентства.
Она отметила, что в тушении пожара на улице Яналова заняты 41 человек и 12 единиц техники, в том числе от МЧС России — 34 человека и восемь единиц техники.
Последние новости
Газпром увел миллиарды евро из-под носа у Украины Путин назвал бандитом поправившего его переводчика Дебаты под угрозой срыва. Порошенко готовит удар по Зеленскому
Пожары , МЧС , РИА Новости , Калининград
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Полковник развеял мифы о военных планах РФ
ИГ взяло ответственность за выбитые стекла в городе РФ
Интернет и Big data изменят политическую жизнь в РФ4
Необходимо нанести удар: против США восстает больше стран2
РФ рассказала о жутких смертях в подконтрольном США лагере
Видео
Пока вы не уснули: Киеву напомнили об угрозе войны, поражение Зеленского
В мире
«Пинает со всей дури»: ролик с котом и Яшиным взорвал сеть
Общество
В ПАСЕ обратились к России с призывом
В мире Политика
В США произошла попытка госпереворота
В мире Конфликты
Россия пригрозила НАТО в Черном море
Армия Войска
В американском зоопарке родился чёрный носорог
В мире
Глава МВД Украины поддержал бунт против Порошенко
В мире Конфликты
«Надеюсь, ты не сс**уха»: Украинка вызвала на дебаты Скабееву
В мире Украина
«Столько негатива»: Бузова заступилась за Лазарева
Шоу-бизнес
Истребители сбили самолёты противника над Крымом
Оружие Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение