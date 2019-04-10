В Калининграде загорелись складские помещения

КАЛИНИНГРАД , 10 апр — РИА Новости. Пожарные ликвидируют возгорание в трехэтажном складском помещении на площади около 1 тысячи квадратных метров в Калининграде, сообщила РИА Новости замруководителя пресс-службы главного управления МЧС России по области Лина Кратюк.

"Горит неэксплуатируемое трехэтажное складское здание. Оно расположено вдалеке от жилых домов, многоэтажки — на противоположной стороне улицы. Огонь охватил примерно тысячу квадратных метров", — сказала собеседница агентства.

Она отметила, что в тушении пожара на улице Яналова заняты 41 человек и 12 единиц техники, в том числе от МЧС России — 34 человека и восемь единиц техники.