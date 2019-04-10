В Ленинградской области три школьницы подожгли частный дом соседки ради популярности в социальных сетях. В результате здание, судя по видео, выгорело полностью. Делом занимается региональный Следственный комитет.
Как сообщает «Пятый канал», ЧП произошло в одном из дачных кооперативов Кировского района. Хозяйка дома строила его на протяжении нескольких лет.
Девушки пробрались внутрь здания и начали жечь картон и коробки. Свои действия они снимали на видео и вели прямой эфир. Личности поджигательниц уже установлены. Им может грозить наказание вплоть до уголовного.