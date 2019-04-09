В Кирове обвинили управляющую компанию в том, что пожарная машина завязла в грязи по пути на вызов

Как заявила «Говорит Москва » заведующая отделом информационной работы администрации города Кирова Елена Сысолятина, коммунальщикам уже поручено привести эту территорию в порядок. «Там речь идёт о проезде внутри двора. Это ответственность управляющей компании. Разумеется, управляющей компании направлены соответствующие требования, чтобы это в нормативное состояние привести. Поскольку времени ещё мало прошло, результата пока нет. Сейчас выясняем, насколько оперативно получится это сделать». Пожар случился в минувшие выходные на улице Строителей. В пресс-службе регионального управления МЧС агентству РИА Новости сообщили, что инцидент произошёл из-за брошенного на лоджию окурка. Из-за того что автолестница не смогла подъехать к зданию, пожарный рукав в квартиру подали через подъезд. О пострадавших в результате инцидента не сообщается.