В Приморье потушили крупный пожар в торговом центре

Пожар начался в понедельник вечером. Огонь был локализован на 500 "квадратах". Информации о пострадавших не поступало. В соцсетях очевидцы публиковали видео с пожара. У торгового центра "Аквамарин" горела крыша.

"В 22.30 (15.30 мск) пожарные Находки ликвидировали открытое горение в торговом центре по адресу Луначарского, 23, пострадавших нет. Общая площадь пожара составила 500 квадратных метров", — говорится в сообщении.

Всего пожар тушил 41 человек личного состава и 12 единиц техники, в том числе от МЧС России 30 человек и 9 единиц техники.