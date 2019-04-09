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В Приморье потушили крупный пожар в торговом центре 

РИА Новости + ещё 6 5 часов назад
Фото: ТАСС
Спасатели потушили крупный пожар в торговом центре в Находке, сообщает ГУ МЧС РФ по Приморскому краю.
Пожар начался в понедельник вечером. Огонь был локализован на 500 "квадратах". Информации о пострадавших не поступало. В соцсетях очевидцы публиковали видео с пожара. У торгового центра "Аквамарин" горела крыша.
"В 22.30 (15.30 мск) пожарные Находки ликвидировали открытое горение в торговом центре по адресу Луначарского, 23, пострадавших нет. Общая площадь пожара составила 500 квадратных метров", — говорится в сообщении.
Всего пожар тушил 41 человек личного состава и 12 единиц техники, в том числе от МЧС России 30 человек и 9 единиц техники.
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