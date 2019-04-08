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В Челябинске загорелся строящийся к саммитам ШОС и БРИКС конгресс-холл 

Р-Спорт + ещё 4 16 часов назад
Фото: Mash
Строящийся на улице Университетская Набережная конгресс-холл загорелся в понедельник в Челябинске, предварительно известно, что горит утеплитель, площадь возгорания 100 квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-центре ГУМЧС России по региону.
"В Челябинске произошло возгорание на улице Университетская Набережная, где возводится конгресс-холл. Предварительно известно, что загорелся утеплитель, площадь возгорания составила 100 квадратных метров. Угрозы распространения огня нет", — сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что в настоящее время на месте работают сотрудники МЧС, информации о погибших и пострадавших нет.
В Челябинске к саммитам ШОС и БРИКС, которые пройдут в 2020 году, строится конгресс-холл, его стоимость оценивается в 20 миллиардов рублей.
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Пожары , Происшествия , МЧС , ШОС , БРИКС , РИА Новости , Челябинск
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