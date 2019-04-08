В Челябинске загорелся строящийся к саммитам ШОС и БРИКС конгресс-холл

Строящийся на улице Университетская Набережная конгресс-холл загорелся в понедельник в Челябинске , предварительно известно, что горит утеплитель, площадь возгорания 100 квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-центре ГУМЧС России по региону.

"В Челябинске произошло возгорание на улице Университетская Набережная, где возводится конгресс-холл. Предварительно известно, что загорелся утеплитель, площадь возгорания составила 100 квадратных метров. Угрозы распространения огня нет", — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что в настоящее время на месте работают сотрудники МЧС, информации о погибших и пострадавших нет.