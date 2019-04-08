Пожарные в городе Спасске-Дальнем (Приморский край) вынесли из задымленной квартиры кота и откачали его. Видео спасения животного опубликовано в Instagram.
Пожар произошел 6 апреля. В загоревшемся помещении остался кот Степка, который надышался угарным газом.
Спасатели вынесли его из квартиры и начали реанимировать его. Постепенно кот пришел в себя: задышал и начал мяукать. С животным все в порядке, его вернули хозяевам.
В прошлом месяце спасатели в Магадане реанимировали двух надышавшихся угарным газом котов с помощью непрямого массажа сердца и кислородной маски. Пожарным вручили благодарственные письма от руководства региона.