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«Ожил, зверюга». Приморские пожарные спасли пострадавшего в пожаре кота 

Р-Спорт + ещё 5 18 часов назад
Пожарные в городе Спасске-Дальнем (Приморский край) вынесли из задымленной квартиры кота и откачали его. Видео спасения животного опубликовано в Instagram.
Пожар произошел 6 апреля. В загоревшемся помещении остался кот Степка, который надышался угарным газом.
Спасатели вынесли его из квартиры и начали реанимировать его. Постепенно кот пришел в себя: задышал и начал мяукать. С животным все в порядке, его вернули хозяевам.
В прошлом месяце спасатели в Магадане реанимировали двух надышавшихся угарным газом котов с помощью непрямого массажа сердца и кислородной маски. Пожарным вручили благодарственные письма от руководства региона.
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Пожары , Видео , Происшествия , Спасск-Дальний
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