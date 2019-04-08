«Ожил, зверюга». Приморские пожарные спасли пострадавшего в пожаре кота

Пожар произошел 6 апреля. В загоревшемся помещении остался кот Степка, который надышался угарным газом.

Спасатели вынесли его из квартиры и начали реанимировать его. Постепенно кот пришел в себя: задышал и начал мяукать. С животным все в порядке, его вернули хозяевам.

В прошлом месяце спасатели в Магадане реанимировали двух надышавшихся угарным газом котов с помощью непрямого массажа сердца и кислородной маски. Пожарным вручили благодарственные письма от руководства региона.